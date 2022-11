V krajském městě se sešla velmi početná účast závodníků, hlavně v kategoriích přípravek, která soutěžila v disciplínách 60 m, 100 m, 200 m, 300 m, 60 m př., dálka, výška, hod 1 kg plným míčem dle jednotlivých kategorií.

Soutěžit přijeli také atleti z oddílu TJ Chyšky, kterými byli Tomáš Hejhal v kategorii minipřípravek roč. 2014, Sabina Kloudová v kategorii přípravek roč. 2011 a Tereza Pešková v kategorii mladších žákyň roč. 2010.



Z chyšeckých závodníků se nejprve zapojil do závodu Tomáš Hejhal, který ve své první disciplíně v běhu na 60 m zaběhl čas 11,96 sec. a v celkovém pořadí pak obsadil páté místo.

Jeho druhou disciplínou byla dvoustovka a v ní skončil v celkovém pořadí na místě šestém v čase 50,54 sec.

Jako druhá z chyšecké výpravy vstoupila do závodů Sabina Kloudová, která si v běhu na 60 m vytvořila nový osobní rekord časem 9,67 sec. a v celkovém pořadí se podělila o 5.-6. místo. Její druhou disciplínou byl hod 1kg plným míčem a v této disciplíně obsadila 8. místo místo hodem 7,59 m.

Závěrečnou disciplínu absolvovala v běhu na 300 m a zde skončila na celkovém osmém místě časem 69,29 sec.

Posledním zástupcem chyšecké atletiky, který vstoupil do závodů Velké ceny, byla mladší žákyně Tereza Pešková. Ve své první disciplíně zaklekla do bloků na startu běhu na 60 m a v celkovém pořadí skončila na osmém místě v čase 10,23 sec. Na závodech se také házelo 1 kg plným míčem, ale v její věkové kategorii tato disciplína neproběhla.

Dle vyjádření jejího trenéra Michala Háši je Tereza v této disciplíně výborná a v tréninku házela kolem dvanácti metrů, což by bylo v průběžném pořadí mladších žákyň druhé místo v tabulkách ČR.

A tak Josef Fuka vyjednal s hlavní rozhodčí, aby Tereza mohla tuto disciplínu absolvovat mimo soutěž v kategorii dívek-přípravky. A bylo to dobré řešení. Tereza potvrdila své tréninkové hody, i schopnosti pro tuto disciplínu, a její nejdelší hod měl hodnotu 11,85 m a znamená v průběžných krajských halových tabulkách mladších žákyň první místo a v republikových tabulkách je to rovněž první místo o více než 2,5 m před druhou závodnicí Laurou Kvasnicovou z Atletiky Jižní Město.

Venkovní dráhový výkon v letošním roce je jen o šest centimetrů delší a drží ho Barbora Záhorská z TJ Sokol Hradec Králové. Ve své třetí disciplíně, v běhu na 60 m př., obsadila Tereza celkové páté místo časem 12,96 sec. Docílený čas není špatný, když si uvědomíme, že tuto disciplínu běžela na závodech poprvé v životě a předtím se s ní seznamovala pouze v tréninkovém procesu.

V Českých Budějovicích soutěžila Tereza i ve skoku vysokém a do soutěže šla s osobním rekordem 115 cm. V samotném závodě si pak zlepšila svůj osobák na 125 cm a obsadila místo páté.

Velkým povzbuzením chyšeckých atletů byly i tři babičky, které bydlí a žijí v Českých Budějovicích a přišly fandit svým vnučkám a vydržely s nimi až do úplného konce jejich soutěží. Jedna přijela autem, druhá na kole a třetí přišla pěšky.

Za článek a fotky děkujeme Josefu Fukovi