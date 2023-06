Ve dnech 17. – 19. května se družstvo děvčat ze 6. a 7. ročníku ze Základní školy Edvarda Beneše Písek zúčastnilo republikového finále v házené dívek, které se konalo v Olomouci.

Mistryně republiky v házené. | Foto: Archiv ZŠ Edvarda Beneše

Děvčata se postupně ve skupině utkala s celkem z Havířova, se kterým prohrála těsně 17:18, dále z Plzně, s nímž vyhrála 19:16, a posledním soupeřem byl Most, se kterým zvítězila jednoznačně 24:7. Hned úvodní utkání ukázalo, že skupina bude velmi vyrovnaná. Tři týmy získaly stejný počet bodů a o postupujícím družstvu muselo rozhodnout vzájemné utkání a skóre. Díky tomu se naše děvčata z prvního postupového místa dostala do semifinále, ve kterém poměrně přesvědčivě porazila tým Chebu, a to 18:9. Tím si zajistila účast ve finále celého turnaje.

To bylo velmi napínavé, naše házenkářky se totiž utkaly s plzeňským týmem, naším nejtěžším soupeřem ze základní skupiny. Utkání bylo velice vyrovnané se šťastnějším koncem pro naše družstvo, výhra 15:14 byla těsná, ale zasloužená. Děvčata se ukázala jako neskutečné bojovnice a svojí týmovou hrou se probojovala k vytouženému vítězství. Za to jim patří veliké díky a také gratulace, v novodobé historii školy se totiž stala prvními mistryněmi republiky. Střelecky vynikaly zejména Barbora Tomanová a Emma Vichrová. Skvělý výkon předváděla brankářka Karolína Říhová.

Poděkování patří také ČSAD Autobusy České Budějovice za zprostředkování bezproblémové dopravy do daleké Olomouce, metropole Hané.

Sestava našeho týmu: Tomanová Barbora, Vichrová Emma, Ptáčková Anna, Zemanová Viktorie, Holubářová Karolína, Kulakowska Alicja, Mucha Dorota Helena, Krasnokutska Anna, Havlenová Sandra, Bolková Natálie Marie a Říhová Karolína. Trenérka: paní učitelka Kateřina Hromádková.

Marta Ludvíková