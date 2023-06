Taneční centrum Z.I.P. Písek má za sebou tři velká finále mezinárodní soutěže Mia Dance League. Příspěvek a fotky nám zaslala Klára Humpálová.

ZIPáci získali mistrovské tituly na Mia Dance League 2023. | Foto: Poskytla Klára Humpálová

Do finálových kol ZIPáci došli přes semifinálová kola s celkem sedmi choreografiemi. Soutěžilo se tři víkendy v Praze v Národním domě v šesti finálových kolech. Tanečního centra se týkala celkem tři finálová kola. Ve dnech 28.5. ve stylu show dance a 3.6. se pak tančilo ve stylu originál slow. Díky vysokému počtu bodů byly pak dvě choreografie nejstarších tanečníků nominovány do souboje absolutních vítězů Grand Finále 4. června.

Ve velké konkurenci získalo taneční centrum mistrovský titul, jeden titul vicemistra a dva tituly 2. vicemistra. Nejmladší zipácké tanečnice a tanečník získali titul 2.vicemistra Mia Dance League 2023 v kategorii dance show ve věku 5-6.9 let s choreografií Mise 007. Nejstarší tanečníci ZIPu jsou Mistry v kategorii dance show ve věku 14-16.9 let s choreografií Crazy Show. Tito nejstarší tanečníci mají i titul Vicemistra s choreografií Tears Of Gold v kategorii originál slow. Díky vysokému počtu bodů byly pak obě choreografie nejstarších tanečníků nominovány do souboje absolutních vítězů. V tomto souboji nazvaném Grand Finále získali s choreografií Crazy Show titul 2.vicemistra a čtvrté místo s Tears Of God.

Kromě mistrovských titulů ve finálových kolech získalo taneční centrum v Grand Finále i titul 2.vicemistra a čtvrté místo. Z finálových kol si ZIPáci ještě přivezli čtvrté, páté a dvě šestá místa.

1.místo: choreografie Crazy Show– dance show (14-16.9 let) let)- Láďa Beran

Plus v Grand Finále titul 2.vicemistra.

2.místo: choreografie Tears Of Gold – original slow (14-16.9 let)- Monika Vrbová

Plus v Grand Finále 4.místo.

3.místo : choreografie Mise 007 – dance show (5-6.9 let) – Elena Pauknerová, Tereza Zíková

4.místo : choreografie Away– original slow ( 12-13.9 let) – Monika Vrbová

5.místo : choreografie Shadows –originál slow (12-13.9 let)- Klaudie Sýkorová

6.místo: choreografie Stars Come Alive- show dance ( 9-11 let) – Klára Nováková, Veronika Růžičková

6.místo: choreografie Osvobozeni- originál slw ( 7.7-9.3 let) – Monika Vrbová

Velké díky patří tanečníkům a lektorům za jejich výkony, Městu Písek a hlavně všem rodičům za podporu.