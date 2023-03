V sobotu 18. března se na milevském zimním stadionu uskuteční křest knížky K(n)oření života od Miloše Knora. Stane se tak v rámci exhibičního utkání týmů HC Olymp a Výběr Milevska. Kmotrem knihy bude herec a kapitán HC Olymp Martin Dejdar. Začátek je v 15 hodin.

Na milevském zimním stadionu se uskuteční křest knížky K(n)oření života od Miloše Knora. | Foto: Albatros

I když to tak někdy nevypadá, jakýkoli den v jakémkoli roce může být plný smíchu. Důkazem jsou i glosy populárního komika Miloše Knora, které dokážou zlepšit náladu od jara do zimy. Dá se doma vypěstovat ananas, aniž byste si přivodili smrtelné zranění? Jak vypadá hybridní hospodská hádka? A proč je Ježíšek neviditelný? To a mnoho dalšího se dozvíte v rozpustilých úvahách, se kterými najdete chuť do života za každé situace.

K(n)oření života obsahuje autorovy glosy, původně určené pro rozhlas. Dotýkají se různých životních situací a oblastí, do nichž se denně dostáváme. Co vše se může přihodit při používání moderních technologií? Jaké zážitky nám může nadělit obyčejná návštěva restaurace? A jaká překvapení může přinést sport či sportovní utkání nebo třeba i takové nevinné sbírání hub? Miloš Knor k tomu dodává: „Je to ideální kniha do čekárny, do autobusu, do vlaku anebo třeba na záchod. Můžete si ji vzít i na dovolenou, ale pochopitelně ji lze číst všude. Glosy jsou krátké a nijak na sebe nenavazují, takže můžete knihu otevřít kdykoliv a kdekoliv. Stejně se pak dá i zavřít.“

Každá kapitola knížky, která vychází v nakladatelství CPress (369 Kč ), přináší čtenáři humorné osvěžení, a to nejen díky glosám, ale i ilustracím Evy Knor, autorovy manželky.

Knihu doporučuje…

Marian Jelínek, hokejový trenér a kouč

Někdo nám při narození otočil naše přesýpací hodiny života, a jak všichni dobře víme, jednoho dne se dosypou. Čas, který zde strávíme, lze vyplnit různorodým způsobem. Co je nám však společné napříč věku, generacím, genderu či různorodému náboženskému vyznání, je fakt, že chceme mít většinu času dobrou náladu, smát se. Možná lze i tímto způsobem vnímat míru životního štěstí – kolik dnů, hodin, minut… se smějeme.

Při čtení knihy komika, moderátora a producenta Miloše Knora lze očekávat, že určitou dávku smíchu dostanete naservírovanou. Co jiného také od dobré značky čekat, že? Ano, jistě, řeknete si. Jenže ono není jednoduché naplnit očekávání, v tomto případě čtenářů. Ona dobrá značka také zavazuje. Ke své první knize Instant autor přidává další, v pořadí druhou knihu povídek, glos, vyprávění a postřehů s názvem K(n)oření života.

Autorovi se podařilo nejen naplnit očekávání, ale v několika ohledech ho i předčít. Jedná se o svěží četbu, která pohladí duši každého čtenáře, donutí ho se zastavit, zamyslet či zavzpomínat a hlavně se upřímně zasmát. A o to tady přece jde!

O autorovi:

Miloš Knor (*1967) je komik, moderátor, scenárista, režisér, spisovatel, glosátor, dramaturg, producent a zemědělec. Je absolventem Střední zemědělské technické školy, obor mechanizace zemědělské výroby, v Českých Budějovicích. Pracoval v Mototechně, Uhelných skladech a Coca-Cole. V roce 2007 debutoval v pořadu Na stojáka na HBO. Od té doby se věnuje stand-up comedy profesionálně. Je také všestranným sportovcem. Hraje lední hokej v týmu HC Olymp, tenis a golf. V současné době ho můžete pravidelně vídat v divadlech s jeho Šou jednoho Knora.

Eva Karasová