Na fotbalovém hřišti v Mirovicích už je konečně zase živo.

V Mirovicích podporují fotbalové hvězdičky. | Foto: Marie Hrdinová, Mirovice

Na sluncem zalitém mirovickém fotbalovém hřišti se ve středu 2. června odpoledne rozeběhli malí fotbalisté a fotbalistky školkového věku. Některé přivedli rodiče úplně poprvé, jiní se začali scházet s trenéry hned po uvolnění proticovidových opatření. Cílem Michala Huleše a Václava Jelínka bylo zaujmout děti tak, aby si naplno užívaly radost ze společného sportování pod odborným vedením. Byla připravena řada nápaditých aktivit nejen s fotbalovým zaměřením. Děti se v kolektivu navzájem rychle seznámily a s chutí se zapojily do sportování.

Fotbalovou asociaci České republiky, která nad celorepublikovou náborovou akcí převzala záštitu, zastupovali zkušení fotbalisté a trenéři Petr Houdek a Petr Janota. Za fotbalový klub SK Mirovice přišli nejmladší fotbalové naděje podpořit předseda Václav Olšbaur a člen výboru Břetislav Mikeška.

Michal a Václav, trenéři budoucích fotbalových hvězdiček, hrají za mirovické „áčko“, a tak mají dostatek zkušeností, které rádi předávají nejmenším. Ve fotbalové sezóně 2020/21 se mirovickému „áčku“ dařilo. V nedokončené podzimní části si drželi první příčku. Nedohrála se však nejen podzimní část, ale i jarní. Celá sezóna proto byla anulována. O umístění ve skupině a postup do vyšších soutěží se tedy bude hrát v nové sezóně, která by měla být zahájena v srpnu.

Tréninky již také začaly dalším žákovským kategoriím, a tak mirovické fotbalové hřiště ožívá téměř každý podvečer. Covidová karanténa skončila, děti se vrátily do škol. Snad najdou také opět cestu k fotbalu a dalším sportům. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se jim věnují.