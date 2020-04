Knihovna v Mirovicích je sice pro veřejnost zavřená, ale i toho se dá využít.

Mirovická knihovna "nespí" ani v nouzovém stavu. | Foto: Foto: Lenka Vlková

Konečně mohu "vyndat kostlivce ze skříně". Už dlouho jsem měla v plánu, že otevřu dvě šatní skříně na chodbě, kam předešlá knihovnice uskladňovala starší svazky. Několikrát do roka jsem v nich zalovila pro nějakého klasika - povinnou četbu pro středoškoláky.

Ostatní knihy pod zámkem nemají šanci na půjčování. Navíc je to povětšinou literatura socialistická, 50. - 70. léta. Prostě takový mix - poklady mezi "poklady". Beru svazek po svazku, každý prolistuji. Něco převedu do depozitní knihovny v DPS, dvě třetiny určitě vyřadím a půjde to na nádraží. Nejraději bych zachovala i některé vyřazované svazky jako svědectví doby pro další generaci - o čem a jak se psalo. Na to ale už opravdu nemám prostory.

Nouzový stav využívám i v dětské knihovně, kde jsem se pustila do přebírání naučné literatury. Předpokládám, že v září už pojedeme alespoň částečně ve vyjetých kolejích a že se bude konat i charitativní bazar Deníku s knihami v rámci Kabelkového veletrhu. O tento druh literatury určitě bude zájem. Budeme připraveni.