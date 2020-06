K celorepublikovým protestům Milionu chvilek pro demokracii se v úterý 9. června tradičně přidali i lidé ze sdružení Kovářovská kavárna.

Milionu chvilek pro demokracii v Kovářové na Písecku. | Foto: Marie Kortanová

Na kovářovské návsi se sešlo přes šedesát lidí, mezi nimiž byli i účastníci z okolí. Napříkad z Milevska, Kožlí, Hrazan, Bernartic, Bechyně, ale i z Příbrami a také chalupáři z Prahy, kterým jde o udržení demokracie v zemi. Zazněla tu i připomínka toho, jak je důležité chodit k volbám a nerezignovat na to, co se lidem nelíbí, a výzva, aby se těch příštích voleb zúčastnilo co nejvíce voličů.