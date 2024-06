V sobotu 1. června se na atletickém oválu TJ v Hranicích uskutečnilo již 58. MČR atletických veteránů na dráze, které z pověření Sdružení veteránů ČAS uspořádal domácí atletický klub TJ Hranice.

Pavel Fleischmann. | Foto: Josef Fuka

Na této významné veteránské soutěži opět startoval i milevský atlet, veterán Pavel Fleischmann z atletického oddílu TJ Sokol Milevsko. Několikanásobný přeborník ČR opět nezklamal sám sebe a ani své příznivce. Poprvé v kategorii M + 60 let si Fleischmann zaběhl v Hranicích opět těžkou kombinaci - dvoustovku a čtyřstovku.

Milevský borec každým rokem zraje jak víno, a to se opět potvrdilo i na hranické dráze, když získal dvě individuální medaile. A nebyla to medailová umístění ledajaká. Co start, to medaile nejcennější, tedy zlatá. V Hranicích tedy vybojoval dvě zlata.

První disciplínou, kterou milevský veterán absolvoval, byl běh na 400 m. Ve druhém rozběhu skončil na třetím místě v čase 58,89 sec.(vloni v Olomouci 59,09 sec.) a celkově to byl nejlepší čas mezi čtyřmi startujícími v jeho věkové kategorii. Po přepočtu měl čas 49,05 sec. (vloni v Olomouci 49,56 sec.), což znamenalo zisk zlaté medaile a zároveň jeho letošní nejlepší výkon.

Po třiceti minutách pak absolvoval druhou individuální disciplínu, kterou byla dvoustovka. Běžel ji s podporou větru +0,1 m/s rovněž ve druhém rozběhu a v cíli skončil třetí v čase 26,80 sec. (vloni v Olomouci 26,23 sec.) a byl to nejlepší čas z pěti startujících v jeho věkové kategorii. Přepočtený čas 22,28 sec. (vloni v Olomouci 21,95 sec.) pro něj znamenal druhou zlatou a milevský borec byl nadmíru spokojen.

A jak byste zhodnotil své vystoupení na hranickém oválu? Fleischmann odpovídá: "S umístěním jsem samozřejmě spokojen. Čtyřstovku jsem běžel poprvé od zranění v Polsku a čas je dobrý. Dvoustovka se běžela hned za třicet minut po čtyřstovce a to je na zotavení málo. S docíleným časem spokojený nejsem."

Josef Fuka