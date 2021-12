Milevsko v krásné bílé peřině. Kdo by si nepřál takové Vánoce

O bílých Vánocích sníme každý rok. Poslední léta se nám tato představa často nevyplnila, ale díky fotkám Karla Kafky se můžeme zasnít a představit si, jaké by to bylo, mít Vánoce na sněhu. Do Milevska přinesl první trošku větší sněhovou nadílku 49 týden letošního roku a bílá peřina přikryla vše, co se dalo.

Milevsko pod sněhovou peřinou. | Foto: Karel Kafka, Milevsko