Veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště v Milevsku jsou od pondělí 29. března 2021 znovu otevřená. Rozhodl o tom krizový štáb města Milevska s ohledem na příznivý vývoji nákazové situace.

Na dětská hřiště v Milevsku už zase mohou děti. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

Této situace jsem využil a svého sedmiletého vnoučka jsem vzal na jedno dětské hřiště. Bylo nádherné odpoledne a teplota byla určitě kolem 20 stupňů. Samotný vnouček se těšil, že si opět může na oblíbeném hřišti pohrát, vždyť tam je plno dětských atrakcí-houpačky, kolotoč, skluzavky, hrazdy,…

Hřiště bylo otevřené a tak nám nic nebránilo v tom, abychom vstoupili do samotného areálu. Vnouček se rozběhl na jednotlivé atrakce a všechny musel hned vyzkoušet. Jedno mu však chybělo. Byly to děti. Je dost komunikativní typ a hned se ptal: "Kde jsou děti, když jsou hřiště otevřena?". Ujistil jsem ho, že děti určitě ještě přijdou. A tak se také stalo. Nejprve přišla jedna maminka s malou holčičkou. Vnouček se hned zeptal maminky jestli si sní může hrát. Maminka svolila, ale malé děvčátko se k tomu moc nemělo. Po chvilce však přišli starší dva kluci a jedno děvče. Hned se s nimi dal do řeči a na skluzavkách se dost "vyřádili".

Když trojice starších dětí odešla, opět chvilku si hrál sám, ale ne nadlouho. Na dětské hřiště se dostavily další děti, které již byly ve věku vnoučka, a tak si s nimi užil dost a dost příjemných chvilek. Já jsem pozoroval jejich počínání a měl jsem dobrý pocit, že si děti opět mohou hrát na otevřených hřištích.

Seděl jsem na lavičce a najednou si ke mě usedne na druhý konec lavičky mladá maminka s malým chlapečkem v kočárku. "Dobrý den pane Fuka, pamatujete si ještě na mě?" Odvětil jsem, ať se nezlobí, ale asi ne. Když mi však řekla svoje jméno za svobodna, Lucie Holánová, hned mi došlo a málem jsem i překvapením a údivem vykřikl. Její jméno mi hned "nahodilo" vzpomínky. Paní Lucie, dnes již Kostínková, byla členkou našeho atletického oddílu a jako starší žákyně se umístila na Republikové soutěži ČASPV v Houšťce na šestém místě ve čtyřboji a byla členkou našeho vítězného družstva starších žákyň, které vyhrálo a získalo zlaté medaile. Bylo to 13. června 2009, už to bude dvanáct let. No, a tak jsme si zavzpomínali na uplynulá léta a pohovořili o atletice. Lucie má i staršího syna, který půjde do první třídy a s vnoučkem si spokojeně hrál.

Nastal však čas jít domu. Bývalá atletka, dnes maminka dvou hezkých chlapců, se rozloučila a odešla domu. Domu jsme se odebrali i my, i když se vnoučkovi nechtělo, ale užil si pěkného slunečného dne. A tak si říkám a věřím, že konečně snad budou pro tyto děti lepší dny.