Za námi je víkend plný hudby, kultury a poutavých doprovodných akcí, který Milevsko přeměnil v pulzující kulturní epicentrum. Za příspěvek a krásné fotky děkujeme Vítu Kratochvílovi.

Bartolomějské posvícení 2023 v Milevsko. | Foto: Poskytl Vít Kratochvíl

Akce, které se uskutečnily od 24. do 27. srpna 2023, nenechaly nikoho na pochybách: Milevsko je město plné talentu, kreativity a elánu. Bartolomějské posvícení 2023 je již minulostí, a my si nyní můžeme vzpomenout na nezapomenutelné momenty, které jsme společně prožili.

Ve čtvrtek, 24. srpna, nás bazilika milevského kláštera přivítala úchvatnými tóny koncertu Pocta klasické hudbě. Oldřich Vlček, maestro houslí a dirigentského umění, nás provedl historií klasické hudby s nádechem moderního zpracování. Orchestr Virtuosi di Praga a zpěvačka Michelle Katrak přinesli do srdcí posluchačů nepřekonatelný hudební zážitek.

Následující den, pátek, proměnil Park Bažantnice v rockový festival. Kapely Fusky Dus, Fantom, Abraxas a Paradoxy ukázaly, že rock žije a má se výborně. Rockový pátek v areálu Bažantnice rozproudil adrenalin v žilách všech milovníků rockové muziky.

Rodinná sobota se nesla v duchu rozmanitosti. Dětská scéna byla plná zábavy a kreativity, přičemž hlavní scénu ovládli talentovaní umělci z Milevska a okolí, kteří prezentovali širokou paletu žánrů a hudebních stylů. Park Bažantnice rezonoval od rána do večera. Kapely Jelen a UDG přitahovaly davy svými oblíbenými hity, zatímco mladší fanoušci si vychutnávali aktivity na dětské scéně, od pohádkového divadla až po vzdělávací stanoviště. Lidová neděle nabídla tradiční českou zábavu. Kapely Patrola Šlapeto, Bohemia a Kovačka zahrály klasické melodie, které přivedly všechny generace k tanci. Soutěž o nejlepší Posvícenský koláč přitom odhalila nejlepší místní cukrářské umělce.

V neděli se také konal Den otevřených dveří DK Milevsko, který nabídl pohled do zákulisí tohoto kulturního centra a představil modernizované prostory velkého sálu. Bylo to odpoledne plné tvořivých dílen pro děti, poutavých workshopů pro dospělé, fotokoutku a dokonce i možnosti vystavit v amfiteátru. Vrcholem celého dne bylo slavnostní otevření zrekonstruovaného sálu, kde byly představeny nové technologické inovace, garantující nejlepší zážitek z kulturních akcí. A co víc, večer byl korunován muzikálovým koncertem s významnými hosty, který zazněl v tomto nově rekonstruovaném sále. Je třeba zdůraznit, že tento koncert byl vyprodán ještě před jeho konáním, což jen potvrzuje vysoký zájem veřejnosti o kulturní akce v DK Milevsko.

Bartolomějské posvícení v Milevsku nebylo jen o hlavním programu, ale nabídlo i bohaté doprovodné akce. Fanoušci hokeje mohli sledovat zápas mezi týmy z Českých Budějovic a Prahy na Zimním stadionu. Kamenáč Art Music Pub hostil kytaristu Michala Šnajdra, zatímco poutníci měli možnost absolvovat trasy do Milevského kláštera. Střelnice otevřela své brány pro všechny střelce, Dům kultury Milevsko lákal na prohlídky a Český svaz chovatelů prezentoval výstavu králíků. Kultura nebyla zapomenuta díky výstavám v Galerii M, Městské knihovně, Milevském muzeu a Muzeu Maškar.

Zájem veřejnosti o jednotlivé akce byl výjimečný. Slavnostní zahájení v čtvrtek v bazilice milevského kláštera se setkalo s prodejem 160 vstupenek, což svědčí o zájmu veřejnosti o klasickou hudbu. Na hlavní program od pátku do neděle si zakoupilo vstupenku 3161 návštěvníků. Pouze na samostatný program v neděli bylo prodáno 146 vstupenek. Na nedělní program mohli samozřejmě dorazit i všichni návštěvníci s páskou na ruce z předchozích dnů. Den otevřených dveří v Domě kultury Milevsko přilákal přes tisíc návštěvníků. Závěrečný Muzikálový koncert v neděli večer se mohl pochlubit vyprodaným sálem s počtem 390 prodaných vstupenek. Celková návštěvnost svědčí o tom, že kultura a tradiční akce v Milevsku mají co nabídnout a místní i návštěvníci z jiných měst si jich umí vážit.

Děkujeme všem účinkujícím za jejich výkony a za jejich přínos k úspěchu Bartolomějského posvícení. Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří přišli a oslavili s námi tento výjimečný víkend kultury. Věříme, že Bartolomějské posvícení 2023 zanechalo hlubokou stopu v srdcích všech, kdo byli součástí této akce, a s radostí vás všechny zveme k návratu příští rok a to 22. – 25. 8. 2024.

Vít Kratochvíl, ředitel KD Milevsko