Zazvonil školní zvonek a my vyrazili do první třídy, postupně jsme prošli první stupeň. Navštívili jsme i školku a na začátku druhé hodiny stupeň druhý. Některé děti se bály, dokoncei brečely, ale všichni byly stateční a hříšníci slíbili, že se do příště polepší. A samozřejmě nás spousta dětí poznala. Myslím, že se celé dopoledne vydařilo a všichni jsme si to užili.

Aneta Štusáková

V pátek 3. prosince 2021 se v záhořské základní škole uskutečnila čertovská nadílka. Žáci 9. třídy vytvořili čerty, anděly a Mikuláše pro mladší děti. Připravili pro ně ovoce a něco dobrého a sladkého. Mikuláš navštívil i děti z mateřské školy, pro které andělé přinesli balíčky. Mikulášnám prozradil, že hříšníků bylo letos méně než v předešlých letech, a tak měli čerti méně práce.

Eva Malátová

Mikulášská nadílka se konala 3.12. 2021 ve škole v Záhoří. Přišli jsme do školy, převlíkali jsme se a pouštěli si přitom písničky. Chodili jsme po prvním adruhém stupni a také jsme byli ve školce. Když jsme přišli ke školce, tak nám děti zazpívaly básničku a za to dostaly odměnu. A když jsme všechny obešli, vrátili jsme se do třídy a převlékli jsme se zpátky. A potom byl program o rasismu a xenofobii.

Šárka Husová