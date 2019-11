Podzim se chýlí ke konci a velice rychle se přibližuje adventní čas. A přiznejme si, že je tato doba plná shonu. Proto jsme pro děti a jejich rodiče uspořádali v rámci projektu Šablony pro MŠ Branice II. "Medovou dílničku", abychom shon mohli na chvíli nechat za dveřmi a užít si společné odpoledne.

Medová dílnička ve školce v Branicích. | Foto: Romana Andělová

Včelař Miroslav Dvořák ze Semtínku u Votic přijel za dětmi do MŠ Branice a přiblížil jim i jejich rodičům (a že se nás sešlo!) historii jejich rodinné firmy. Z perníkového těsta si mohli všichni udělat perník. Toto těsto se vtlačuje do dřevěných vyřezávaných forem nebo forem z potravinářského silikonu. Děti si spolu s rodiči vyrobily svíčku stáčenou z voskových plátů nebo plovoucí svíčku ve skořápce. Ke slovu přišly i šikovné dětské ruce při výrobě včelky z roličky od toaletního papíru. Celé odpoledne se neslo v dobré pracovní náladě a na rodičích bylo vidět, že shon a starosti alespoň na chvíli hodili za hlavu a byli tam jenom pro své děti. A o to nám šlo. Už teď se těšíme, co pro nás pan Dvořák připraví příště.