Po rozhovoru s paní ředitelkou 2. MŠ v Protivíně Ivanou Lacinovou jsem se rozhodla zdarma zapůjčit Generátor ozónu k dezinfekci zařízení a prostor školky, abych pomohla vytvořit bezpečnější prostředí nejen pro děti ale pro všechen personál školky.

Generátor ozónu. | Foto: Ilustrační foto: Michal Bílek

Generátor ozonu používám v našem centru pohybu a zdraví v Písku k důkladné a ekologické dezinfekci cvičebních sálů, šaten a veškerých užívaných prostor.

Příjemné a čisté prostředí, je jednou z nejdůležitějších priorit v našem centru. Proto jsem se rozhodla zakoupit jeden z nejvýkonnějších přístrojů na dezinfekci prostor ozonem, i když to pro mne byla, zejména po uzavření centra, nemalá investice. Nabídka bezpečné čistoty, kde ozon funguje jako čistička vzduchu, zbaví prostory pachů, parazitů, plísní, alergenů a virů bez jakýchkoli chemických přípravků, byla pro mne i díky aktuálnímu dění jasná vize do budoucích let.

Nejen to, že se nyní potýkáme s coronavirovým onemocněním COVID-19, ale zejména pro to, abych chránila zdraví našich klientů, dětí i nás všech v centru pohybu, doporučuji všem firmám zakoupení tohoto zařízení. Mám vyzkoušeno, opravdu to funguje.