Sova, ježek, mravenec – to jsou symboly tříd na 11. MŠ v Písku, které od května zdobí také autobusovou zastávku na Hradišti v Písku, nachází se v blízkosti mateřinky, lesa a louky.

Barevná zastávka na Hradišti v Písku. | Foto: Archiv 11. MŠ Písek

Ve čtvrtek 27. května se zaměstnanci mateřské školy pod vedením paní učitelky Baumgartnerové vydali autobusovou zastávku zdobit. Paní učitelky ve spolupráci s reklamní agenturou Čuřín pracovaly na přípravě a realizaci výlepu. Při této příležitosti pomáhali s realizací rodiče dětí z MŠ a lidé z komunitní zahrady.Byla to skvělá týmová práce, která se velmi podařila.

Výsledkem je sova sedící na stromě, ježek kráčející v trávě s kytičkami, mraveniště s mravenečky a dobové stavení. A tak čekání na autobus vyloudí nejeden úsměv na tváři při pohledu na roztomilou zastávku. Z řad rodičů máme první ohlasy a reakce. Je to nádherné a ráno je díky tomu krásnější. Velké poděkování patří všem, kdo se podílel a Osadnímu výboru Hradiště za sdílení nápadu a finanční podporu. Prosklené plochy jsou pro volně žijící ptáky velmi nebezpečné, proto všechny autobusové zastávky ve městě dostávají nové specifické polepy, které zabrání nárazům ptáků do těchto ploch.