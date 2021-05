Často slýcháme o nočních můrách, které řadě lidí způsobila školní matematika. Je pravdou, že v době distanční výuky by mohli mít současní žáci a studenti podobné názory, ale jsou mezi nimi i výjimky, které počítání prostě baví.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: GZW Rakovník

I v době online výuky se někteří žáci naší školy zapojili do matematických a fyzikálních soutěží. A vedli si opravdu výborně. V okresním kole matematické a fyzikální olympiády získali výborná umístění na pomyslných stupních vítězů.

OK MO 6: 1. místo Jakub Janča a 2. místo Lukáš Janča

OK MO 7: 1. místo Jan Novák

OK MO 8: 1. místo Milan Kadlec a 3. místo Julie Klementová

OK MO 9: 1. místo Ivo Sobotka

OK FO 9 : 1. místo Ivo Sobotka

KK MO 9: 10. místo Ivo Sobotka

Nelze zapomenout ani na Lucii Pojslovou a Martina Větrovského, kteří již bojovali v KK MO kat. B a netrpělivě čekají na výsledky. A aby toho optimismu nebylo málo, mezinárodní matematické týmové soutěže Náboj se zúčastní dokonce tři týmy. A my jim budeme držet palce! Je velmi příjemné vidět, jak se naši studenti zapojují do podobných soutěží i v této nelehké době. Na závěr snad jen: Jsme na vás pyšní a rádi bychom vám to říkali i naživo.