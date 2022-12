Vítáme, že i u nás na Prácheňsku je co do turistických akcí obdobných parametrů z čeho vybírat. Nicméně o existenci konkrétně bavorovského podniku víme poměrně krátce. A současně nás - jak jinak než mile - překvapilo jeho pořádání dvakrát ročně, tedy v podzimním, i jarním termínu. Pravidelná obměna trasy pochodu je, myslím si, samozřejmostí, a pro potenciální účastníky jistě atraktivní.

Na polovinu listopadu přálo počasí, včetně rozptylových podmínek, a tak jsme cestou měli vskutku fotogenické výhledy. A to jak na samotné městečko nad Blanicí, či Svobodnou horu se stále mladičkou rozhlednou Haniperk, tak na vrcholky Šumavy s dominantami Boubín a Bobík.

Zpestřením takovýchto pochodů bývává rovněž zastavení na trase spojené s možností občerstvení v podobě opékačky uzenin na otevřeném ohni, což je jistě vesměs pozitivně přijímaná gastro-vsuvka. Tentokrát nám během cca třinácti kilometrové túry táborák chyběl. Ovšem například loni na podzim jsme v rámci stejného pořadatelství takhle doplnili síly na zbývající část pochodu v areálu zříceniny Helfenburk, kudy byla tenkrát okružka vedena.