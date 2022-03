To si tak o víkendu dojedete s vnoučaty užívat zimu (páč v Milevsku se jí letos asi nedočkám), a stojíc u lanovky nejde neslyšet dvě kamarádky, co se tam potkaly - prý náhodou: No nazdar Květo, taky na lyžích? A koukám, že máš krásnou novou bundu. No také jsme si vyrazili Jaruš – a tu bundu jsem si koupila teprve včera. Náhodou jsem ji zahlédla v butiku, byla poslední a čirou náhodou měli zrovna mojí velikost… Dle výrazu pánského doprovodu však bylo nadevše zřejmé, že to zase až tak velká náhoda nebyla a že jí Květuška hodně pomohla (to známe všichni, že).

Pak jsme nasedli, a v tom nečekaně vnouček pronesl – to byla náhoda, že se potkaly – viď dědo… Tak jsem si po cestě na kopec ten hovor znova připomněl. Vědci sice neomylně tvrdí, že náhody jako takové neexistují, protože vše, co se děje, má svojí příčinu a reálný důvod, ale přesto jsou jich naše životy plné.

Přichází, jak se jim zrovna namane, většinou nečekaně a mnohdy si je ani neuvědomujeme. Přesto mám takový dojem, že kdyby jich nebylo, nebyli bychom tam, kde právě jsme. Vždyť každý z nás jich spoustu zažil, zažívá a zcela určitě jich ještě mnoho zažívat bude. Některé jsou pro nás prospěšné (ty přináší radost, štěstí a pohodu) a jiné zase nechtěné (s těmi přichází smůla, smutek a problémy). O většině však dopředu vůbec netušíme, jaké že vlastně budou a teprve čas nám ukáže jejich pravou tvář.

Tak co to vlastně ta náhoda je? No, je to stav, když nějakou situaci nejde ani náhodou vysvětlit, i kdyby náhoda sama byla jejím logickým vysvětlením, protože náhodu jako takovou vlastně nikdy nejde vysvětlit. A to také není příliš nepochopitelné, protože náhoda je úplnou náhodou rodu ženského, proto nic nevysvětluje, a sama je ex definitione - nepochopitelná. A proto stejně jako ženy vládnou mikrosvětu v němž žijeme, tak náhody vládnou celému chaotickému řádu skutečnosti celého kosmu, jehož jsme titěrnou součástí.

Ale můžeme být klidní drazí přátelé. Vždyť náhoda není zrovna nejhorším průvodcem našich životů, protože se obyčejně dobře vyzná v tajemných cestách naší existence, kudy by nás rozum a logika nedokázaly ve zdraví provést. Na druhou stranu však nesmíme zapomenout, že vlastní život každého z nás již žádná náhoda není a všechno, co se nám děje, děje se ve správnou chvíli na správném místě (možná i díky nějaké té šikovné náhodě).

Za povídání o náhodách děkujeme Karlu Kafkovi