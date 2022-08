Ale určitě to nepotěšilo dvě postarší dámy, které jsem míjel před drogerií – jedna si totiž stěžovala, že jí ta žlutá potvora svítí ráno do ložnice (takže nemůže spát), zatím co té druhé zase vadilo, že jí pro změnu do ložnice svítí večer (takže také nemůže spát)… Nyní ponechme ty dvě dámy jejich chmurám a vydejme se vychutnávat tu blahodárnou energii, která je všude kolem nás a poměrně často přichází nakouknout i do našich domovů a kterou všichni jej známe jako slunce.

Slunce – na otázku, co je slunce, mi asi drtivá většina z vás řekne, že to je centrální hvězda naší sluneční soustavy, od které jsme vzdáleni něco kolem 150 mil. km a která v sobě skrývá celých 98% hmotnosti celé naší soustavy. Mnozí pak dodají, že zatímco my s tou naší splašenou koulí kolem ní oblétneme za 365 dní, tak společně oběhneme střed Mléčné dráhy (který je od nás vzdálen něco kolem 28 tisíc světelných let) asi tak za pouhých 226 milionů let. Takže se shodneme, že to je nám nejbližší hvězda spektrální třídy G2V známá jako žlutý trpaslík a která na svůj věk (4,6 miliardy let) vypadá ještě docela zachovale.

A nebo … !?!?! to může být někdo, nebo něco, úplně jiného. Možná nám tu energii rozdává jeden z nejstarších bohů, který stál u zrodu nejstarší civilizace kterou známe - Egypta. Hór, nebo Horus (česky „Ten kdo je nahoře") jako bůh nebes, slunce a světla, božský vládce Egypta, jenž na světe pomáhal nastolit řádný chod věcí maat a který byl od počátku věků znám coby sokol splývající se sluneční září. Jako bůh putujícího slunce je znám jako Harachtej (jedna z forem boha Ré) a jeho oči jsou slunce a měsíc. Je to bůh, který svými paprsky budí vše živé, nad kterými pak po celý den, kdy pluje po ohnivém jezeře drží svá ochranní sokolí křídla. Je to bůh, jenž v cestu se staví zlu a hříchu, je to bůh co přináší dobro a spravedlnost, je to bůh který vás zbaví zbytečného strachu a stará se, aby žádné z Vašich rozhodnutí nikomu neublížilo.

Tak co, drazí čtenáři - je pouze na Vás, zda chcete letní dny trávit se žlutým trpaslíkem a nebo s egyptským bohem. A pokud to čirou náhodou nevíte, tak se zkuste zeptat vašeho srdce – ono vám určitě dobře poradí.

Za příspěvek děkujeme Karlu Kafkovi