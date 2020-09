V minulém týdnu v Trutnově vyvrcholila prestižní pěvecká soutěž Česko zpívá. V semifinále a finále této soutěže si úspěšně vedla nevidomá zpěvačka Nicol Pešková z Kožlí u Orlíku nad Vltavou.

Nicol Pešková zaujala v semifinále odbornou porotu písní Jednoho dne se vrátíš z repertoáru zpěvačky Věry Špinarové a vybojovala si postup do finále. | Foto: Archiv Nicol Peškové

Soutěž Česko zpívá s mezinárodní účastí je koncipována jako čtyřkolová. Patronkou soutěže je zpěvačka a sólistka Hudebního divadla Karlín, divadel Broadway a Hybernia Kamila Nývltová. Základního kola soutěže se účastnilo 405 zpěváků, do výběrového kola postoupilo 212 účastníků, kteří předvedli své živé výkony odborné porotě v neděli 8. března 2020 v Konferenčním centru Aquapalace Hotel Prague v Praze-Čestlicích. Do semifinále, které se mělo původně uskutečnit již v dubnu bylo nominováno sto soutěžících, mezi nimi i Nicol Pešková.

Odložené semifinále a následné finále se konalo 9. a 10. září ve velkém sále Společenského centra UFFO v Trutnově. Semifinále dvou věkových kategorií 9-14 let a 15-26 let bylo pro soutěžící náročnou zkouškou i po psychické stránce, protože kvůli přísnějším hygienickým požadavkům byla letos účast ve finále omezena jen na 7 účastníků v každé z kategorií. Nicol zaujala v semifinále odbornou jedenáctičlennou porotu provedením písně Jednoho dne se vrátíš z repertoáru zpěvačky Věry Špinarové a vybojovala si postup do finále. Po doznění písně někteří porotci přiznali, že během písně i zaslzeli.

Ve čtvrtečním finále v kategorii 15-26 let bojovalo o přízeň diváků a poroty pět dívek a dva kluci. V konkurenci výborných pěveckých výkonů se Nicol rozhodně neztratila a procítěnou interpretací další velmi náročné písně Vyznanie z repertoáru slovenské zpěvačky Marky Gombitové si získala publikum v sále. Výsledkem byl zisk ceny diváků, a celkové druhé místo v hodnocení odborné poroty. První místo ve věkové kategorii 15-26 let pak získala talentovaná Kristina Kůtková, která se také velmi mile ujala nevidomé Nicol a kamarádsky ji provázela celým finálovým dnem i galavečerem.

Celkově proběhla výběrová kola i semifinále a finále soutěže Česko zpívá ve velmi přátelské a pozitivní atmosféře, jak ze strany organizátorů a poroty, tak ze strany účastníků.