V tak velké konkurenci a zároveň výborné připravenosti všech týmu je úspěchem dostat se na stupně vítězů. Nejlépe si vedla choreografie Kateřiny Polanské pod názvem Jumanji, vítejte v džungli, která ve čtvrtém závodě v kategorii 11 až 14 let obsadila druhé místo. Stejně to dopadlo i v ligovém hodnocení, takže 17 děvčat přivezlo krásný stříbrný pohár do Písku.