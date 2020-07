Chtěl bych se se čtenáři podělit o snímek z rybníku Bezdrev, který kromě chovu ryb slouží k rekreaci. Na snímcích jsem zachytil, jak vypadá podpora domácí turistiky v době Covid-19 po jihočesku.

Podpora domácí turistiky v době Covid-19 po jihočesku. | Foto: Jan Kneifl

Podporujeme všemožně domácí rekreace, poskytujeme slevy na ubytování, ale to dle mého nestačí. Je třeba také vytvářet pro rekreaci další podmínky. Například takové, které by Čechům alespoň trochu nahradily moře. Jsou zde dva kempy, tři jachtkluby a množství chat. Mluvil jsem s lidmi ubytovanými v kempu a ti se raději jezdí koupat do chlorované vody na koupaliště v Hluboké nad Vltavou, než by se brodili v hnoji. Připadá mi podivné, kdy se všude dbá na kvalitu vody a staví čističky sypou se kravské výkaly přímo do rybníka. Část z nich pak zůstává v rybníku a část pokračuje do Vltavy. Posuďte sami. Nechcete se také přijet vykoupat?