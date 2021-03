Darujte plazmu, vyzývají odborníci. Mnoho z nás ji někdy v životě bude potřebovat.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Pacienti po autonehodách, s popáleninami, při operacích, těhotné ženy i lidé se vzácnými onemocněními. Mnoho z nás se alespoň jednou ocitne v situaci, kdy je náš život závislý na darované krevní plazmě. I proto lékaři vyzývají, aby se co nejvíce lidí stalo dárci krevní plazmy. Nezáleží přitom, zda tělo má, či nemá protilátky proti COVID-19.

V Česku je okolo čtvrt milionu dárců krevní plazmy. Bohužel okolnosti související s pandemií uvěznily mnoho z nich doma. „Je potřeba, aby zdraví, dospělí lidé, kteří mohou, přišli krevní plazmu darovat,“ vyzývá hematoložka Alice Drábková. Ujišťuje, že odběrová centra jsou otevřena a darování plazmy je naprosto bezpečné.

„Nejvýraznější pokles zaznamenala centra loni na jaře, kdy byla uzavřena. Nyní mají nastavená náročná bezpečnostní opatření, ale fungují bez výraznějších omezení,” dodává lékařka. A připomíná, že každému odběru krevní plazmy je přítomný lékař.

Krevní plazma, ani mnohé léky, jež se z ní vyrábějí, bohužel nemohou být vytvořeny uměle v laboratoři. “Proto je plazma od dárců tak výjimečná a důležitá. A na každém dárci záleží. Například pro roční léčbu jednoho pacienta s onemocněním imunity je potřeba přibližně 130 odběrů krevní plazmy. To znamená, že nemocný potřebuje nejméně 6 pravidelných dárců. Jsou ale i onemocnění, jejichž léčba je mnohem náročnější,“ vysvětluje Jan Štěpánek, který stojí v čele české sítě odběrových center sanaplasma.

Díky zásobám a několikaměsíčnímu procesu výroby léků z plazmy, se pokles způsobený koronavirovou pandemií projeví se zpožděním. Podle odborníků pocítí nemocnice nedostatek krevní plazmy a potřebných léků od nynějška za 6 až 12 měsíců. Tedy přibližně letos na podzim. Ohrozit to může zejména pacienty při operacích, po úrazech či ženy v rizikovém těhotenství. Navíc existuje široká škála vzácných onemocnění, u nichž je každodenní přežití pacientů závislé na lécích, jež se z krevní plazmy vyrábí. Od malých dětí až po seniory.