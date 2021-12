Toto město musíš milovat. Vždyť pro každého z nás znamená něco důležitého, někdo se zde narodil a strávil šťastné dětství, někdo v něm strávil celý život, někdo se do něj přistěhoval, někdo se z něj odstěhoval (ale nezapomněl), někdo v něm potkal svou první lásku, někdo v něm dosáhl svého prvního vítězství, někdo v něm pracoval, někdo si v něm splnil svůj první drahocenný sen a mnohý zde i zemřel.

Ať tak, nebo onak, je toto město pro nás nejkrásnější (i přes malé vady na kráse), protože v něm každý jeden z nás má alespoň jednu bytost, kterou miluje a která miluje jeho (a je neskonalé štěstí, když je jich víc).

Je to naše město, ve kterém ulice a domy uchovávají vzpomínky na všechny, kteří v něm po celá předchozí staletí kdy žili a pokud máte to štěstí a umíte mu naslouchat, vše vám rádo za klidných hvězdných nocí ve kterých se svátečně přiodělo do spousty světel povypráví.

Za krásné fotky děkujeme Karlu Kafkovi z Milevska