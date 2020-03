Křenovice - V Křenovicích vše utichlo, nácviky na májové oslavy se nekonají a tradiční letošní májové oslavy se patrně nebudou konat. Zato je v mnoha domácnostech slyšet hluk šicích strojů. Křenovické ženy vyslyšely prosbu obecního zastupitelstva a ušily pro všechny obyvatele Křenovic i pro místní chalupáře ochranné roušky.

Křenovické ženy vyslyšely prosbu obecního zastupitelstva a ušily pro všechny obyvatele Křenovic i pro místní chalupáře ochranné roušky. | Foto: Jaroslav Krška

Využily k tomu již založenou skupinovou mobilní aplikaci, pomocí které se před vypuknutím epidemie vzájemně svolávaly na předmájové nácviky. Akci organizačně zajišťuje Pavla Jakubcová, členka zastupitelstva, a pomáhá jí Bohunka Štofflová. Do role krejčovské mistrové byla pasována Anna Kršková, která ušila nejvíce roušek.Celkem se do akce zapojilo několik desítek žen.

Roušky v zataveném obalu spolu s návodem na použití pak byly rozneseny do každé schránky v Křenovicích. Starosta obce Stanislav Bartoš všem ženám poděkoval za jejich nezištnou pomoc.