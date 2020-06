Na ne zcela netradiční kontrast narazil při procházce po Milevsku Josef Fuka. Zda se umění ulice hodí do místní přírody, musí posoudit každý svým okem a citem.

Grafitti na zdi garáží. | Foto: Foto: Josef Fuka

V polivně května, za slunečného, ale větrného počasí, jsem si vyšel s manželkou, synem a s ročním vnoučkem na vycházku. Kromě krásné přírody jsme mohli zamávat vláčku směřující na Líšnici-Okrouhlou, Branice,…sledovat motýlky, to bylo něco pro vnoučka. Jedem otakárek vždy odlétl, opodál si sedl na kytičku, vnouček k němu došel, ale motýlek opět odletěl, no a tak se to několikrát opakovalo. Viděli jsme mnoho broučků a vnouček je sledoval a žvatlal něco o nich.

U vytržení však byl, když jsme na okraji lesa uviděli Petrem Šťastným z Líšnice vyřezanou dřevěnou želvičku. Nemohli jsme ho pak z té želvičky sundat, seděl by tam snad do rána. Mezitím jsme však mohli opět zamávat vláčku, který se vracel ze směru Líšnice na Milevsku, pak se nám již podařilo vnoučka odpoutat od želvičky. Další zastávku si náš "jednoročák" udělal u kaluže, no a znáte malé děti. Nakonec mu musel tatínek čistit botičky.

Přešli jsme železniční most a vydali se na jižní stranu garáží na starém sídlišti. No, a zde jsem se zastavil já. Ofotil jsem si grafitti neznámých autorů, která "obohatila" či "znehodnotila" zdi majitelů garáží.