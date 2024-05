V úterý 30. dubna se ve sportovní hale v Hrdějovicích uskutečnilo závěrečné krajské finálové kolo Sportovní ligy seniorů 2023 - 2024, kterého se zúčastnilo i naše družstvo "Okresní sdružení České unie sportu Písek".

Krajské finále Sportovní seniorské ligy. | Foto: Josef Fuka

Na finálové kolo jsme předem věděli, že odjedeme v plném složení, tedy Josef Fuka - kapitán - Chyšky, Jiří Kloboučník, Jan Gerhard, Pavel Bartoš - všichni Milevsko a Jan Liška - Semice. Hrdějovice nás přivítaly slunečným a teplým počasím. Atmosféra soutěže byla opět úžasná, dokonce nám vyhrávalo i hudební duo a připravené bylo i výborné občerstvení. Při slavnostním nástupu, s rekordním počtem 126 soutěžících, jsme se dověděli, že finálové kolo nebude letos dvoukolové, ale v důsledku velkého počtu soutěžících bude jenom jednokolové, tedy všechny disciplíny budeme absolvovat jen jednou.

Vše opět režíroval Zdeněk Krátký, manažer jihočeské krajské organizace České unie sportu, který mezi přítomnými hosty přivítal předsedu Jihočeského krajského sdružení ČUS Františka Vavrocha, místostarostku Tábora Lenku Horejskovou, místostarostu Prachatic Jana Kotrbu, zástupce krajské a republikové rady seniorů a další hosty. Později se opět dostavila i europoslankyně Radka Maxová.

Po tomto úvodu již přišly na pořad jednotlivé disciplíny seniorské ligy.

Naše družstvo začalo soutěžit v disciplíně hod basketbalovým míčem na basketbalový koš, kde jsme měli celkem deset hodů. Tato soutěž se nám však příliš nezdařila, když každý z nás zůstal za svými maximy z okresních kol.

V člunkovém běhu jsme si vedli lépe, ale dosažené naše individuální časy byly opět za okresními.

Na třetí disciplínu, deset hodů kroužky na tyč, jsme si zase vystáli frontu, tak jako i na ostatní disciplíny. V této disciplíně dominoval člen našeho družstva Pavel Bartoš, který všech deset kroužků naházel na tyč a tuto soutěž vyhrál a při závěrečném vyhodnocení získal pohár.

Hod šipkami na terč mě chytil, bavil mě. Ve finále mi však první dva pokusy po odraze šipek z terče spadly na zem. Další pokusy již byly v pořádku. Tato disciplína byla tak moje nejlepší a i ostatním členům družstva se celkem vydařila.

Poslední disciplínou, kterou jsme absolvovali, byla střelba na florbalovou branku. Zde jsem si docela věřil, vždyť jsem v Písku dal devět kladných pokusů. V Hrdějovicích jich však bylo jen sedm. Od plnohodnotné desítky mě zastavily dvě tyčky a jeden kužel. V této soutěži pak Jan Liška vstřelil všech deset míčku do branky a kandidoval na prvenství v této disciplíně. Při závěrečném vyhodnocení pak získal pohár za třetí místo, když před ním skončili věkově starší závodníci, kteří rovněž dali deset úspěšných střel, ale při stejném výkonu několika soutěžících vždy má přednost žena a mezi muži či ženami vždy ten starší. A tak tedy Jan skončil třetí.

Na závěrečném vyhodnocení jsme tak získali dva poháry, Pavel Bartoš za prvenství za kroužky a Jan Liška za třetí místo ve střelbě na branku.

Postupně se podařilo uspořádat 20 turnajů ve všech okresních městech, do kterých se zapojilo 448 jihočeských seniorek a seniorů.

V celkovém pořadí celé Seniorské ligy jsem skončil se ziskem 75 bodů na 37. místě ze 448 (vloni na 99. místě ze 332) soutěžících, což je určitě pěkný skok, když si uvědomím, že jsem v soutěži absolvoval jen dvě kola v Písku a jedno v Hrdějovicích.

A jak dopadli další členové našeho družstva?

Nejlepší byl Pavel Bartoš, který se umístil se ziskem 123 bodů na celkovém 23. místě, Jan Liška v celkovém pořadí ligy skončil na 29. místě (vloni na 46. místě), když získal 92 b., výborně si vedl Jirka Kloboučník, který jako nováček v této soutěži získal celkem 76 b. a obsadil celkové 36. místo, dobře si vedl i Jan Gerhard, který v celkovém pořadí skončil na 88. místě se ziskem 48 b. (vloni na 71. místě).

Odměnou pro všechny finalisty pak byla opět nádherná medaile a tričko účastníka finálového turnaje, výborné občerstvení - párek, pivo, buchty - při skvělém hudebním doprovodu, tanci a možnosti si promluvit i o otázkách současného politického dění s přítomnými hosty.

Co říci na závěr? Snad jen to, aby se do soutěže zapojilo více těch dříve narozených a zkusili sami na sobě, co ještě ve svém věku dokáží. Stojí to za to.

Josef Fuka