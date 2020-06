Společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových se věnuje nejen udržování lidových písní, tanců, zvyků, staročeské regionální kuchyni, ale také lidovým řemeslům. Práce se dřevem patřila vždy k základním dovednostem na vesnicích.

Foto: Milan Škoch

Kromě zhotovování nejrůznějšího nářadí potřebných k hospodaření, se tato znalost promítala i do lidových tradic. V našem případě do výroby masek lidového zvyku „Obchůzky s klibnou a kozlíky“ - viz historie tradice níže.

Již před lety zhotovili manželé Škochovi autentické masky tohoto zvyku, které jsou v současné době vystaveny v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově. Jedná se o masku klibny (kobyly) a kozlíků.

V sobotu 23.5. 2020 se uskutečnila ukázka výroby dalšího „kozlíka“, který poslouží, kromě jiného, i pro činnost národopisného souboru Kovářovánek, jehož práci zajišťují Kovářovskétradice.cz.

Výroba dřevěné hlavy kozlíka dle předaných starých postupů včetně tradičních nepřesností: na hlavu masky stačí správný průměr kulatiny, na rohy a násadu tyčovina, na oči a zuby staré sedlářské cvočky, dále hřebíky, barvy, jednoduché nářadí a šikovné ruce.