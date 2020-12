Obchůzku Lucek si připomněli na Základní škole v Kovářově ve čtvrtek 10. prosince prvňáci a zároveň členové Kovářovánku při souborové zkoušce s třídní učitelkou Pavlou Škochovou. Děti se dozvěděly zajímavosti z historie a provedení uvedeného zvyku typického pro adventní období.

Lucky. | Foto: Pavla Škochová

Svátek svaté Lucie připadá na 13. prosince. Děvčata chodila po staveních zahalená do bílého hávu se škraboškami na obličeji, metlami v rukou, včetně dalších nezbytných propriet. Lucky dle tradice beze slova vstoupily do místnosti, prošmejdily každý kout, a jakmile našly nějaký nepořádek, pohrozily nezbedníkům metlou.

Bílá barva symbolizuje panenskou čistotu sv. Lucie, která svůj život zasvětila křesťanské víře, za což byla i krutě potrestána. Stala se patronkou švadlen, krejčích, kočích i dalších řemesel. Na obrazech bývá tato světice zobrazována s dýkou v hrdle.

Na svátek svaté Lucie se podle zvyku nesmělo příst ani drát peří. Kde se tak stalo a Lucky to zjistily, hospodyni vzaly kužel s namotanou přízí a také všechno peří rozfoukaly po světnici. V tento den si „Lucky“ mnohdy troufly i na mužské, které natřely kolomazí, případně hořčicí, pěkně zasypaly moukou, lechtaly, pošťuchovaly, zkrátka činily různá příkoří … ale toto mohly dělat pouze do půlnoci.