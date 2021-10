Kromě rytířských her jsme se něco naučili o zdravém životním stylu. A vydali se na pěší výlet na Říčky – soutok Skalice s Lomnicí. Aniž jsme to plánovali, cesta se stala opičí dráhou – klády, klacky, křoví… boj o každý krok. Přece jsme tam došli a opekli si buřty. Cestou zpět nám život zachránil jeden chalupník z Ostrovce. Mohli jsme si u něj na dvorku doplnit prázdné lahve pitnou vodou. Dobří lidé vám rozzáří den.

Vyprávěli jsme si i o sedmi rytířských ctnostech. Byla to statečnost, věrnost králi a zemi, zdvořilost, štědrost, čest, víra, ochrana slabých. Vymysleli jsme další ctnosti, napsali je na lístečky a rozdávali si je jako slova uznání.

Byli jsme rytíři z rodu Levů, Černých rytířů a Opravdových rytířů. Svou zdatnost jsme prověřovali v rytířském sedmiboji (jízda na koni, plavání, střelba z luku, šerm, lov, šachy, skládání básní). No, některé disciplíny jsme měli trochu upravené.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.