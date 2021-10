Jen dvakrát v historii nebylo možné závod uspořádat, jednou za druhé světové války a pak loni v průběhu koronavirové pandemie. V letošním roce se stal závod součástí seriálu sportovních akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

„Těší nás, že se nám po vynucené odmlce letos podařilo na úctyhodnou tradici navázat. Na start se postavilo 250 závodníků napříč věkovými kategoriemi. To je sice trochu méně, než jsme očekávali – je znát, že mají lidé stále ještě z hromadných sešlostí respekt, ale elán, s nímž se běžci s vytyčenými distancemi vypořádali, nám vše vynahradil. Když navíc panovalo krásné podzimní počasí, dopadla akce na jedničku,“ řekl Ivan Čuřín z pořádajícího sportovního oddílu Atletika Písek.

V prostoru startu u Interhotelu America bylo rušno po celý den. Ranní hodiny patřily dětem, které bojovaly na tratích od 100 do 1 730 metrů. Následně jejich řady rozšířili dorostenci s juniory a také ženy. Všechny shodně čekalo 3 300 metrů. Ve 12 hodin přišla řada na zlatý hřeb v podobě hlavního závodu mužské kategorie na 8 130 metrů. Muži–mílaři starší dvaceti let a muži starší čtyřiceti let absolvovali zkrácenou trať na 4 930 metrů a sportovci–osmdesátníci 1 730 metrů.

„Právě v kategorii osmdesát plus padl rekord, o který se postaral Lubomír Šoustar z oddílu Proti větru České Budějovice, jenž svou trať zdolal v čase 11:35 min. Mezi muži do čtyřiceti let obdržel celkový vítěz Roman Budil z týmu PK vytrvalci RB nový Putovní pohár. Pokud se mu podaří vyhrát pět po sobě jdoucích ročníků, bude si jej moct ponechat natrvalo. Velice nás potěšilo, že závody sledoval a pomohl nám je odstartovat Jaroslav Putschögl, který je legendou našeho atletického klubu a jeho někdejším dlouholetým předsedou. K perfektní atmosféře přispěl rovněž herec Pavel Nový, který se postavil za mikrofon a celý program uváděl,“ popsal Ivan Čuřín.

Výsledky 95. ročníku Běhu kolem Ameriky – muži 8 130 metrů: 1. Roman Budil (PK vytrvalci RB) 28:55 min, 2. Zdeněk Zeman (Blatná) 29:35, 3. Jan Gregor (ČB) 32:26; muži–mílaři 4 930 metrů: 1. Jakub Budil (PK vytrvalci RB) 18:00 min, 2. Jan Pernica (USK Praha) 18:51, 3. Patrik Novák (TJ Nová Včelnice) 19:00; ženy, 3 300 metrů: 1. Veronika Šindelářová (JČ klub maratonců) 13:55 min, 2. Lucie Pernicová (AKR Železná Ruda) 14:02, 3. Anna Hrabáková (PK vytrvalci RB) 14:23.

Kompletní výsledky na: atletikapisek.cz.

Za článek děkujeme Michaele Kratochvílové a za fotky Ivanu Čuřínovi