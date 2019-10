Od 11. do 14. října byl písecký Klub Krteček ve škole v přírodě ve Střelských Hošticích na prodlouženém víkendovém ozdravném pobytu pro osoby se zdravotním postižením. Všechny dny panovalo nádherné počasí, proto jsme většinu času trávili s dětmi venku, abychom před zimou nachytali energii z posledních silných slunečních paprsků.

Klub Krteček byl na ozdravném pobytu. | Foto: Archiv klubu

Na začátku pobytu děti hledaly po areálu ukryté nápovědy toho, jaké téma nás bude tentokrát provázet. Někdo našel malou rybku, někdo klobouk, další objevil síť, děti také našly podběrák a další indicie. Všem bylo hned jasné, že toto bude rybářský pobyt. Během víkendu jsme měli připraveno mnoho her, úkolů a jiných aktivit, které měly děti vtáhnout do světa rybářů a rybolovu. Při tvořivých dílnách si každý vyrobil rybičku z papíru, kdy si barevné šupiny musel vždy zasloužit. Mnoho času jsme s dětmi trávili venku, kde pro ně bylo vždy připraveno množství úkolů. Házelo se kroužky do „rybníčku“, házelo se míčky do brány, děti musely poslepu projít labyrint držíc se podél provázku, skákalo se přes švihadlo, bylo také potřeba ulovit rybky pomocí připravených prutů, těžké bylo z háčků pusou stáhnout želatinovou žížalku atd. Kromě připravených aktivit si děti užívaly volného času na dvou hřištích, hrály stolní tenis a „líný tenis“, spolu hrály společenské hry a povídaly si, protože se někteří dlouho neviděli. Večery jsme společně trávili v podkrovní herně, kde jsme soupeřili ve stolním tenisu, stolním fotbálku, ve stavění věží z kostek atd.