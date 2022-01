Již dlouhých 165 let slouží v Milevsku nejen pěším most, který bývá mnohými návštěvníky města nazýván kamenný, barokní, silniční a dostal i mnoho jiných jmen. My však víme, že se jedná o most, po kterém přicházíme k milevskému klášteru Bratří Premonstrátů, a který je zkrátka hezký.