Nejde tedy vůbec o spojení, které by vás mohlo napadnout v souvislosti s urostlými mladými muži na fotografii; Deník jsou přece seriózní noviny. A doufám, že v době sváteční, předvánoční, vás postoje a hlavně činy budoucích „lesáků“ také pohladí na duši. Možná i někoho, kdo dnešní mladou generaci šmahem odsuzuje, přinutí k zamyšlení či změně postoje.

Po celou svou třicetiletou učitelskou kariéru na „lesárně“ jsem vyznával heslo, že „kdo si hraje, nezlobí,“ a tak jsem zejména pro žáky ubytovanými v domově mládeže vymýšlel nejrůznější aktivity, které by jim nejen účelně vyplnily volný čas, ale taky je někam posunovaly.

Kromě návštěv pražských divadel, koncertů a poznávacích výletů po vlastech českých i do zahraničí (na svém kontě má Klub mladých cestovatelů za dobu své existence návštěvy 23 zemí Evropy) poslední tři roky intenzivně spolupracujeme s Pražskou židovskou obcí. Snažíme se pomáhat při úsilí zpřístupnit veřejnosti minulým režimem zdevastovanou píseckou synagogu v Soukenické ulici. Kdo jiný, než budoucí „lesáci“ by se měl poprat s bujnou vegetací, která roste v bezprostřední blízkosti synagogy všude tam, kde nemá. Za ty tři roky už ani nespočítám, kolik to bylo plných kontejnerů zlikvidované nežádoucí zeleně, a kolik žáků naší školy se těch dobrovolných brigád ve svém volném čase účastnilo. Velmi mě těší, že kluci a děvčata z naší školy to berou tak nějak samozřejmě a nikdy jsem je nemusel na tyto akce nutit; spíše korigovat množství brigádníků na jednotlivá odpoledne.

Přesně před rokem jsme v prostoru mezi poštou a Palackého sady za účasti velvyslance Státu Izrael a také vrchního zemského rabína zasadili lípu na památku více než 150 píseckých Židů, kteří se po válce nevrátili zpátky do svého města, protože zahynuli během holocaustu v transportech smrti nebo v koncentračních táborech. Letos na podzim k lípě přibyl ještě pamětní kámen s tabulkou a dedikačním nápisem v češtině a hebrejštině. Náklady na opracování kamene a výrobu tabulky však překročily plánovaný rozpočet a bylo třeba nějak obstarat chybějící částku. Studenti sami za mnou přišli s návrhem vyhlásit sbírku a pokusit se takto vybrat nějaké peníze. Nápad jistě chvályhodný, ale z dalšího rozhovoru vyplynulo, že by vlastně ty peníze vzali ze svého kapesného, a to se mi moc nelíbilo – protože by se na chybějící částku skládali ve skutečnosti jejich rodiče. Přišel jsem proto s návrhem zorganizovat odpolední brigády a peníze vydělat vlastníma rukama. Trochu jsem se obával, co na to řeknou – přeci jen je čtvrtletí, ve škole se píše spousta testů, taky je už docela zima … ale vyšlo to! A tak v minulém týdnu první šestice třeťáků, co už umí pracovat s motorovou pilou, věnovala jedno volné odpoledne pro dobrou věc.

Petr, Martin, Jakub, Zdeněk, Filip a Lukáš (na snímku zleva doprava) dokázali svým pracovním nasazením umořit část dluhu. Nevydělali sice za jedno odpoledne všechny potřebné peníze, ale myslím si, že tady na velikosti částky opravdu nezáleží. Oceňuji jejich přístup. A jen ještě dodám, že mezi těmi šesti kluky je i dobrovolný dárce krve. O dalším jsem už také psal – v prvním ročníku při návštěvě Terezína ze svého kapesného sám od sebe koupil svíčku a zapálil ji u pece v tamním krematoriu. Další studenti nejen z mé třídy se zase zapojili do pečení a zdobení perníčků pro handicapované, aby se na předvánočních trzích získaly nějaké finanční prostředky na jinou dobrou věc. Tak tohle všechno jsou střípky, které mi skládají obraz dnešní mládeže. Jsem opravdu pyšný, že mám ve „své“ třídě takové kluky a o naši budoucnost nemám vůbec strach. A doufám, že se mnou budete také souhlasit, že v podobných případech na velikosti (v tomto případě finančního daru či příspěvku) opravdu nezáleží…

Milan Vavřík, třídní 3.A lesnické školy v Písku