Kdy naposled jste jeli vlakem? Vydejte se za dobrodružstvím se sokolíkem Pepíkem

"A co to hučí teď? To už přeci není vodopád. Slyšíte? Š-Š-Š-Š, Š-Š-Š-Š. Jé a teď to i zahoukalo. Copak je to asi za zvíře?" podivoval se sokolík Pepík. "Pepíku, to je přeci mašinka. Není živá, ale je moc užitečná. Vozí lidi a náklady." "A zvířátka taky?" Zajímal se sokolík Pepík, "já bych se chtěl svézt." "To můžeš Pepíku, jen musíme najít nádraží, abychom mohli nastoupit."

Kdy naposled jste jeli vlakem? "Pojďte s námi na další výlet a prohlédněte si jedno ze 14 nádraží v České republice," láká sokolík Pepík. | Foto: Česká obec sokolská