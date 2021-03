Základní a mateřské školy zůstaly kvůli vládním nařízením v době pandemie uzavřené. O děti zaměstnanců nemocnice se od 1. března starají v Písku následující zařízení.

Péče o děti v MŠ (věk od 3 let, resp. od 2 let)

- Službu zajišťuje 15. MŠ, Erbenova 2080, Písek.

- Provozní doba zařízení je od 6.00 do 16.30 h. Dítěti lze poskytnout celodenní stravu, oběd, 2 svačiny a pitný režim.

- Opět platí nutnost přihlášení e-mailem na adresu svobodova@zsebenese.cz, nejdéle 1 den dopředu od zamýšleného nástupu, a to do 12 hodin. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení dítěte.