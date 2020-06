V úterý 16. června jsem vyrazil na houby, abych zjistil, jak vypadají lesy po těch silných deštích. Kde je rovina, tak tam se voda drží a tam ani houby růst nemohou, což je vidět na některých obrázcích.

Kdo hledá, najde... | Foto: Foto: Jan Malířský

Přestal růst hřib kovář, který potřebuje teplo a ani né tolik vláhy. Začínají růst lišky obecné, najde se křemenáč osikový, kozák březový, hřiby žlutomasé a hnědé.

Já jsem ale na houby jel hlavně pro to, že mi kamarád z rokycanska posílal fotky hřibů strakošů, kteří tam rostou ve velkém. Jelikož to je podzimní houba, tak jsem tomu moc nevěřil a šel na místa, kde jsem je také nacházel. Příroda se asi opravdu zbláznila, skutečně jsem jich našel několik. Rostou zejména v borovém lese s borůvčím, a to hlavně v období srpen až listopad, takže je to o dva měsíce dřiv.

Našel jsem bohužel také muchomůrky citronové - jedovaté. Vyráží také muchomůrky červené - to je předzvěst, že brzy budou i hřiby smrkové, které se již v některých oblastech nachází.

Po neděli bude líp, tedy pokud se nám lesy zapaří. Tak trpělivost nebo jít zkusit štěstí.