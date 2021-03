V týdnu, který předcházel plošnému uzavření škol i pro žáky 1. a 2. tříd, stihli ve školní družině na Základní škole Edvarda Beneše v Písku uspořádat tradiční karnevaly.

O tradiční karnevaly děti nepřišly. | Foto: Archiv ZŠ E. Beneše v Písku

Místo toho velkého, celodružinového, kterého se každý rok ve školní aule účastnilo naráz až 200 žáků, se vzhledem k povinnosti dodržování hygienických opatření v souvislosti se současnou situací konal jeden malý karneval v každém z otevřených oddělení. Malý rozsahem, nikoliv však obsahem!

Každý karneval se konal jiný den v týdnu. Paní vychovatelky společně se žáky vyzdobily své třídy a žáci si doma za pomoci rodičů a prarodičů pečlivě připravili krásné kostýmy. Mnohé z nich nás zaujaly svou originalitou a ty nejlepší byly po zásluze odměněny. Při veselé hudbě jsme si trochu zatančili, např. oblíbený Ptačí tanec, a také měřili síly a zkoušeli štěstí v jednoduchých a zábavných soutěžích. Žáci házeli míčky do koše, zahráli si „židličkovanou“ nebo se snažili v balanční hře nasadit klaunovi jeho nos. Každou aktivitu střídala chvilka odpočinku, abychom se příliš neunavili. Samozřejmostí bylo pravidelné větrání tříd a pro všechny i povinné nasazení roušky po celou dobu trvání akce.

Naše letošní karnevaly, přestože se konaly jinak než obvykle (a nám to bylo moc líto), byly milým a příjemným zpestřením družinové činnosti a všem žákům i vychovatelkám se moc líbily. Vydařily se také díky ochotě a spolupráci rodičů, kteří nejenom dětem připravili kostýmy, ale také poskytli odměny a drobné dárky do soutěží nebo tomboly, které žáky potěšily a celou akci obohatily.

Věříme, že příští rok zase budeme moci uspořádat náš oblíbený velký celodružinový karneval. Vždyť pobýt při hezké zábavě všichni společně, pobavit se, zatančit si a soutěžit napomůže dobrým a kamarádským vztahům v naší velké partě – partě všech žáků školní družiny na Benešově základní škole v Písku.