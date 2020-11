Kamennému Újezdu podzim sluší

Čtenář reportér





Když do nažloutlého listí zasvítí trochu sluníčka, je to krásná podzimní podívaná. Takový kabát sluší i Kamennému Újezdu, jeho fotky nám do redakce zaslal Zdeněk Pitra. Děkujeme!