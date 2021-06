Ne vždy zbyde po zemědlcích na silnici bahno a nepořádek. Tady je příklad.

Zemědělci po sobě na silnici uklidili. Nebývá to vždy zvykem. | Foto: Pavel Mörtl

V úterý 25. května odpoledne jsem šel po silnici z Krče do Záhoří. Potkával jsem traktory ZD, které vyjížděly z přilehlých, velmi zamokřených polí a zanechávaly po sobě dost bláta na asfaltu. Potom přijel traktor s radlicí a čistil vozovku od nánosu. Pohybuji se v Jihočeském kraji poměrně často po mnoha komunikacích, ale už dost dlouho jsem neviděl, že by zemědělci po sobě takhle uklízeli. Jako dlouholetý motorista vám za to upřímně děkuji. Takhle to má fungovat. Měly by si z vás vzít příklad Lesy ČR a.s., které vyvážejí dřevo ze svého majetku, ale co po nich na cestách zůstane je jim jedno.