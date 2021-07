Do královského města u řeky Otavy se sjeli zástupci atletických oddílů z jmenovaných krajů, kteří za úmorného vedra bojovali o každý bodík pro své družstvo. Na tyto závody také zavítala dvojice chyšeckých dorostenců Jan Bejšák a Michal Rottenberg, kteří si po dlouhé covidové době opět vyzkoušeli mimo bodování některé disciplíny.

Prvně jmenovaný se postavil na start půlky dorostenců a za soupeře měl velice zdatné půlkaře s osobními časy kolem dvou minut. Osmistovka znamená dvě kolečka na atletickém oválu a po startovním výstřelu se chyšecký běžec zařadil na páté místo. Ve druhém kole však již docházely síly a Jan Bejšák byl v cíli na celkovém sedmém místě, jako třetí Jihočech, v čase 2.28,72 min. Tento čas je jeho "letošňák" a v průběžných letošních jihočeských tabulkách je sedmým nejlepším mezi dorostenci.

Druhý chyšecký dorostenec, Michal Rottenberg, si vybral sprintérské tratě, tedy 100 m a 400 m. Ani jednu z těchto disciplín ještě neběžel neboť jako starší žák v loňském roce běhal 60 m a 300 m. Nejdříve zaklekl do startovních bloků prvního rozběhu stometrové tratě a po startovním výstřelu si vedl velice dobře do šedesáti metrů, pak se však projevila hlavně zkušenost soupeřů a Michal byl v cíli šestý v čase 12,53 sec., celkově ze všech rozběhů to byl dvanáctý čas, jako čtvrtý Jihočech. No, a protože 100 m běžel Michal poprvé, docílený čas pro něj znamenal "osobák" i "letošňák" a v průběžných letošních jihočeských tabulkách se zařadil na deváté místo.

Po necelé hodině Michal zaklekl v osmé dráze do startovních bloků druhého rozběhu na 400 m. Byla to pro něj nevýhodná dráha, vždyť neměl zkušenosti s touto tratí a všechny své soupeře měl za sebou. Závod tedy rozběhl v pomalejším tempu, a když ho většina soupeřů po dvoustovce předbíhala, přidal a v závěrečné rovince jejich náskok dotahoval a v cíli byl nakonec čtvrtý, celkově ze všech rozběhů desátý, jako pátý Jihočech, v čase 57,05 sec. Tento čas je tedy jeho ustavujícím osobákem, i letošňákem, a v průběžných letošních jihočeských tabulkách je mezi dorostenci devátým časem.

Josef Fuka, Milevsko