V neděli 9. února oslavila své 102. narozeniny paní Josefa Pechoušková z Brlohu. K významnému životnímu výročí jí kromě rodiny přišli blahopřát starosta obce Jiří Bláha a místostarostka Božena Havlíková.

Josefa Pechoušková oslavila 102. narozeniny. | Foto: Archiv obce

Paní Pechoušková při krátkém posezení zavzpomínala na své mládí a již zemřelé vrstevníky, se kterými chodívala k muzikám. Je obdivuhodné, že i v tolika letech si dokázala na všechny vzpomenout. Narodila se v Dubí Hoře, kde prožila své dětství a mládí spolu se svými třemi bratry a třemi sestrami. Vyučila se švadlenou a svou rodinu založila spolu s Václavem Pechouškem v nedalekém Brlohu, kde soukromě hospodařili až do vstupu do JZD. V družstvu pracovala v živočišné výrobě po celý život až do odchodu do důchodu. Spolu s manželem vychovali syna Václava a dceru Libuši. V pouhých 48 letech ovdověla a na veškerou práci zůstala s dětmi sama.