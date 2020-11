Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) i v tomto období pečuje o lidovou kulturu. Letos se nemohla kvůli vládním opatřením konat spousta kulturních akcí, mezi nimi ani soutěž Jihočeský zpěváček. JFoS proto rozšířilo svou mobilní aplikaci a připravilo pro dětské zpěváky lidových písní online soutěž přes mobilní aplikaci www.jfos.cz. Uzávěrka online soutěže je 15.11. 2020.

Soutěž Jihočeský zpěváček je určená pro děti z členských souborů JFoS v kategorii od 10 do 15 let. | Foto: Milan Škoch

Soutěž je určená pro děti z členských souborů JFoS v kategorii od 10 do 15 let. Ve svém repertoáru musí mít každý zpěvák dvě jihočeské lidové písně.

Také spolek Kovářovské tradice manželů Milana a Pavly Škochových se na přípravě a organizaci krajské soutěže dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček podílí. Již od počátku se zpěváci z Kovářova umisťují na předních příčkách a výborně tím reprezentují svou obec i Jihočeský kraj, což samozřejmě velice těší také Pavlu Škochovou, která je vždy na tyto akce pečlivě připravuje.

Smyslem akce je motivovat nejmladší generaci k sólovému zpěvu, propagovat Jihočeský kraj a členské soubory Jihočeského folklorního sdružení.

Dalším důležitým prvkem soutěže je vybrat nejlepší zpěváky, kteří reprezentují Jihočeský kraj a JFoS na Zemském kole Zpěváček.

Kategorie I: děti do 9-ti let, nepostupová soutěž

Kategorie II: děti od 10 - 15-ti let, postupová soutěž

Při hodnocení odbornou porotou jsou sledována především následující kritéria: výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta, hlasová a intonační přesnost a připravenost, výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu, posuzuje se jen zpěv interpreta, ne hudební doprovod