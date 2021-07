Volné dny lze naplnit různě, například návštěvou zoologické zahrady. Táborská zoologická zahrada se rozhodla i letos podpořit ty žáky a studenty, kteří všechny nástrahy letošního školního roku zvládli nejlépe. Pěkné vyznamenání opět znamená vstup s výraznou slevou či dokonce zcela zdarma.

„I letos jsme se rozhodli podpořit ty, kteří se ve škole nejlépe učí. Vzdělání je totiž jednou z nejdůležitějších investic do budoucího života. Dobře se učit a dávat ve škole pozor, se prostě vyplatí. Dětští návštěvníci to u nás zjistí už dnes nebo klidně až o víkendu. Ode dneška až do neděle 4. července totiž umožníme bezplatný vstup všem žákům a studentům, kteří nám ukáží vlastní vysvědčení se samými jedničkami,“ říká mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka a dodává, že žáci a studenti s vyznamenáním mohou všechny čtyři dny do zoo za polovic.

Kromě zajímavých a často ohrožených zvířat čeká na návštěvníky spousta zajímavých informací. Ty se dozví nejen z infocedulí u každého výběhu, ale také přímo od ošetřovatelů při oblíbených komentovaných krmeních. Návštěvníci si tak kromě pěkných zážitků odnesou také spoustu nových zajímavých informací, které třeba využijí v hodinách přírodovědy po návratu do školních lavic.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor patří k nejmladším zahradám v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost byla ZOO Tábor otevřena o měsíc později. V roce 2020 ji navštívilo 80 tisíc lidí. Nyní je otevřená každý den od 9 do 19 h.

Filip Sušanka