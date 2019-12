Zatímco v daleké Austrálii lidé v čepicích Santa oslavují Vánoce ve čtyřicetistupňových vedrech na plážích, v Česku vládne zima, i když jen mírná. Přesto na Štědrý den dopoledne byla spousta diváků zvědava na to, jaký bude letošní 5. ročník akce Písecké Štědrodenní Tempo, tradiční setkání všech otužilců z Písku a jejich příznivců.

Otužilci se na Štědrý den koupali v Otavě v Písku. | Foto: František Bořánek

Tato ryze recesistická akce měla letos rekordní účast, úctyhodných 35 koupajících se mužů a žen. Jak prohlásil na úvod jeden z hlavních organizátorů, jedná se o akci bohulibou a charitativní, to znamená, že všichni otužilci se ponoří do vody zadarmo. Kolem půl desáté dopoledne se začali scházet nejen otužilci, ale i zvědavci, kteří postupně obsazovali nejlepší místa jak na břehu řeky Otavy, tak i na Kamenném mostě, aby měli všechno jako na dlani. "Já bych tam nevlezla ani za nic," prohlásila jedna starší paní na Kamenném mostě a s úsměvem dodala: "Doma si na závěr sprchování pouštím studenou vodu, ale dneska by mě do řeky nikdo nedostal," dodala s úsměvem.