Víte, jak ke svému názvu přišla Jarlochova ulice v Milevsku?

Karel Kafka Čtenář reportér

"Při svém toulání po městech jsem zjistil, že mnozí vůbec netuší jak vznikl název ulice, po které právě jdou. U návštěvníků je to docela pochopitelné, ale oni to v mnoha případech neví ani starousedlíci. A protože je to stejné i v Milevsku tak jsem se trochu poohlédl a o některých jsem něco málo sepsal." Za příspěvek a krásné fotky děkujeme Karlu Kafkovi z Milevska.

Jarlochova ulice v Milevsku a opat Jarloch. | Foto: Karel Kafka

Opat Jarloch.Zdroj: Karel KafkaJednosměrná Jarlochova ulice mezi ulicemi Sokolovskou a Masarykovou je pojmenována po prvním opatu Milevského kláštera Bratří Premonstrátů. Opat Jarloch (nebo též Gerlach) byl rodu vznešeného a nejspíše byl příbuzným Jiřího z Milevska. Narodil se roku 1165 v německém Porýní odkud se přes Würzburk na přání opata Gottschalka ve věku svých 12-ti let dostává do Želivského kláštera, ve kterém následně vstupuje do premonstrátského řádu. 25. února 1184 byl rukou pražského biskupa Jindřicha Břetislava vysvěcen na jáhna a o rok později, ve věku 21 let, byl vysvěcen na kněze. Následujícího roku 1187 byl jmenován prvním opatem premonstrátského kláštera v Milevsku, o jehož založení se spolu s velmožem Jiřím z Milevska zasloužil. Jeho jméno se mimo jiné již v roce 1221 objevuje mezi svědky opaty na listině krále Přemysla Otakara I. Jarloch a Kosmova kronika Jarloch se kromě svých zásluh o vznik a fungování milevského kláštera Bratří premonstrátů zapsal do českých dějin také jako významný kronikář. Je považován za jednoho z pokračovatelů Kosmovy kroniky a díla kronikáře Vincencia Pražského a je autorem tzv. Letopisu Jarlochova jenž patří mezi nejvýznačnější prameny k českým dějinám 12. století (předpokládané pokračování bylo ztraceno) a které mapuje události od roku 1167 do roku 1198. Svůj letopis psal Jarloch někdy mezi léty 1214 až 1222 z pohledu vyšší církevní hierarchie a sleduje tak zejména vztah církve k panovníkovi a šlechtě. Zmiňuje abdikaci Vladislava I. a následné spory o moc, v nichž na krátký čas zvítězil Soběslav II,, jehož však v roce 1179 vystřídal Bedřich. V další části se věnuje Ansbertově Historii křížové výpravy císaře Fridricha. Poté pokračuje v líčení českých událostí, vyřešení smíru mezi bratry Vladislavem Jindřichem a Přemyslem Otakarem I z roku 1198, čímž se korunovací Přemysla Otakara I. českým králem uzavírá dlouhé období domácích válek o knížecí stolec. V témže roce své vyprávění z neznámých důvodů ukončuje, což je věčná škoda, neboť byl svědkem i dalších významných událostí. Jarlochova kronika je obsažena v kodexu pojmenovaném Rukopis milevský, který dokladem existence velké milevské knihovny a nyní je uložen ve Strahovské knihovně v Praze. V roce 1228 opat Jarloch v milevském klášteře umírá a je zde pochován až do roku 1420. V tomto roce byl totiž klášter přepaden a vypleněn husity. Řeholníci však stačili jeho pozůstatky tajně vyzvednout a převést na hrad Zvíkov, kde byl opětovně pohřben na nám neznámém místě. No asi tak nějak – že jo.