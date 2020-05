Byli uvedeni do místnosti velitelství v prvním poschodí radnice, kde již bylo připraveno pohoštění. Tam se pak „rozpovšechnilo“ (záznam z vojenského deníku) všeobecné veselí. Vyměňovaly se americké cigarety, čokoláda, žvýkací guma – zkrátka radost veliká a všeobecná, první faktické vychutnání osvobození a pocit dokonalého uvolnění. Americká armáda ve městě – historický okamžik v dějinách Mirovic!

Noc až do rozednění bez větších zvláštností. Přítomnost malé jednotky velmi uklidnila.

Ve čtvrtek 10. května začaly městem projíždět německé jednotky přijíždějící po silnici od Boješic. Jen jednou se přijíždějící jednotka u hřbitova zastavila. Když u Hospodářské záložny (dnes pošta) spatřila americký vůz. Snad chtěla otáčet, zkrátka nechovala se normálně. Američané pak naproti tomu si na ně ležérně kývali pistolkami. Když se Němci nehýbali, vyjeli si proti nim svým menším vozem. Ostatní zaujali palebnou pohotovost na pancíři.

A tu mohlo dojít k neštěstí, když jeden z Američanů při nabíjení neopatrně zavadil o spoušť kulometu, z něhož vyšlehla dávka. Naštěstí byla hlaveň kulometu nesklopena a střely zasáhly jižní fasádu Hospodářské záložny třemi ranami těsně nad druhým oknem od rohu náměstí. Vyrazily kusy omítky a jinak se nic nestalo - jen trochu polekání. Poněvadž projíždějících Němců bylo příliš mnoho, propouštěli je Američané bez prohlídky dále.

V pátek 11. května za poledne přicházely z Březnice zprávy o možném příjezdu Rusů. Zase vzrušení, sběh lidí a konečně ve 14.05 objevily se na náměstí a před radnicí zastavily tři pancéřové vozy Rudé armády. Radostně a opravdu bratrsky byli přivítáni Rudoarmějci, první, skuteční a živí Rudoarmějci. Následovaly projevy sympatií našich lidí. Byli nám bližší, protože jsme se s nimi mohli dorozumět.

Do Mirovic už žádná další ruská jednotka nepřijela a k nemalému a nelibému našemu překvapení opustily město 11. května i americké tanky tvrdíce, že po objevení Rusů musí se Američané stáhnout k Blatné. Tím zůstaly Mirovice na noc bez jakéhokoliv branného zajištění.

Události květnových dnů roku 1945 zaznamenal do pamětní knihy města Mirovice kronikář a historik Jan Toman. Dění druhé světové války a po ní v letech 1939 až 1948 zapisoval den po dni do sešitů, podle kterých provedl zápis do kroniky až v počátku roku 1948.

Brzy po počátku doby protektorátní totiž musely být obecní pamětní knihy odevzdány německým úřadům, avšak šťastně přestály celou dobu války v pečlivé úschově Archivu země České v Praze a po osvobození byly zase navráceny.

Marie Hrdinová – kronikářka