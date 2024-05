Atletická sezona vstoupila do jarních závodů na dráze. Své místo v nadcházejících měsících mají nejen přebory jednotlivců, ale i přebory družstev. Jednotlivá družstva atletických oddílů se na nastávající závody posilovala. A jak to vypadá s hostováním a přestupy v chyšeckém atletickém oddílu?

Sabina Kloudová se zúčastnila 1. kola KPD mladších žákyň v Nové Včelnici. | Foto: Josef Fuka

Běžec na střední tratě a vytrvalec Ondřej Kohout v letošní sezoně opět hostuje za atletický oddíl SK Čtyři Dvory v soutěžích II. ligy. Delší dobu ho však trápí a limituje svalové zranění. V jeho důsledku již vynechal mnoho mistrovských závodů. V neděli 12. května měl absolvovat v dresu SK Čtyři Dvory na atletickém oválu v Táboře běhy na 800 m a 1500 m v rámci I. kola II. ligy. Jeho stanovisko před závodem však bylo opět neradostné: „Nepoběžím. Byl jsem u doktora, dostal jsem prášky, a když to nepomůže, pošle mě příští týden k neurologovi."

Další chyšecký atlet Patrik Bouška opět hostuje v družstvu mužů milevského oddílu, který i letos soutěží v krajském přeboru družstev. Patrik již má I. kolo KPD v milevském dresu za sebou, když v Nové Včelnici pro milevské barvy vybojoval celkem 12 bodů v běhu na 400 m př., ve skoku o tyči a v běhu na 5000 m a přispěl tak ke druhému místu Milevska.

Nový pořadatel městské slavnosti vyjel s programem. Co Písek za 14 dní čeká?

Z chyšeckého oddílu se také uskutečnil zajímavý přestup nadějné mladší žákyně Sabiny Kloudové, která v důsledku přestěhování do Českých Budějovic přestoupila do atletického oddílu SK Čtyři Dvory České Budějovice a je nyní také žákyní ZŠ Oskara Nedbala. Za tuto školu již má také první starty v Okresním kole atletického Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou v kategorii III. Startovala v šesté dráze 1. rozběhu na 60 m a v něm časem 9,13 sec. obsadila třetí místo a v celkovém pořadí to znamenalo sedmé místo se ziskem 533 bodů ze čtyřiceti děvčat. V hodu 150 g míčkem měla v soutěži 39 soupeřek a její nejdelší pokus měřil 39,21 m a v soutěži znamenal páté místo se ziskem 346 bodů. Svými výkony a body tak přispěla k prvnímu místu její školy se ziskem 4444 bodů a k postupu do krajského finále.

Kloudová také již absolvovala za svůj nový oddíl 1. kolo KPD mladších žákyň v Nové Včelnici a hned její první start byl úspěšný, když ve druhé dráze 1. rozběhu na 60 m po výborném startu přišla o druhé místo v závěrečných metrech a v cíli byla na čtvrtém místě v novém osobním rekord 8,80 sec. Tento čas znamenal celkové osmé místo se ziskem pěti bodů pro družstvo. Ve své druhé disciplíně pak skočila do výšky 117 cm a obsadila 15. místo. Výborně si vedla ve štafetě 4x60 m, když kvarteto Michnová, Kosová, Kloudová, Fraňková vyhrálo čtvrtý rozběh a zaběhlo čas 34,63 sec., který znamenal celkové čtvrté místo se ziskem devíti bodů pro družstvo. Její družstvo pak v 1. kole obsadilo třetí místo se ziskem 86 bodů.

Zajímavé pak bylo v Nové Včelnici setkání předsedy TJ Chyšky Josefa Fuky se Sabinou a jejím otcem. Všichni si pak měli co říci o trenérských podmínkách v novém oddílu, o škole, životě a dalších cílech a perspektivách nadějné atletky.

Josef Fuka