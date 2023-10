Díky konceptu kreativní participativní Laboratoře vznikají v písecké galerii hrou Sladovně výstavy už několik let. Tentokrát však nabídne malým i velkým návštěvníkům ještě více volnosti než obvykle. Současná Laboratoř Nápad totiž umožňuje zapojit se do procesu tvorby výstavy daleko předtím, než se rozhodne o tématu. Za příspěvek děkujeme Karolíně Voráčkové.

Nová Laboratoř Nápad v písecké Sladovně. | Foto: Poskytla Karolína Voráčková

Vernisáž Laboratoře Nápad se uskuteční ve středu 1. listopadu od 16 hodin.

Školní skupiny i běžní návštěvníci se budou společně zamýšlet nad tím, jak se rodí nápad, jaké druhy nápadů existují nebo jaké téma výstavy by sami toužili zpracovat. Mohou také zažít na vlastní kůži, jak takový kreativní proces vypadá nebo jak se dá převést nápad do reality.

“Chceme vyzkoušet, co se stane, když dáme návštěvníkům co největší volnost: necháme je se nudit, diskutovat, zkoumat, přemýšlet, experimentovat, ale hlavně veškerá rozhodnutí o tom, co se bude v této místnosti dít, budou výhradně na nich,” přibližuje ředitel Sladovny Adam Langer. Na začátku tedy bude prázdná místnost s nekonečným potenciálem. “A co bude na konci? To záleží především na návštěvnících a já sám jsem moc zvědavý,” dodává Langer.

Nová Laboratoř Nápad v písecké Sladovně.Zdroj: Poskytla Karolína Voráčková

Laboratoř je kreativní ateliér, který se několikrát do roka a s každým novým tématem proměňuje, umožňuje návštěvníkům pracovat společně s autory výstav, umělci a lektory z domova i ze zahraničí. Mohou si společně hrát, inspirovat se, zkoumat a poznávat svět, který k nám promlouvá.

První krok při realizaci Laboratoře Nápad byl učiněn devíti umělci, pedagogy a kulturními pracovníky během rezidenčního tvůrčího pobytu ve Sladovně v Písku, kterými jsou Rebekka A. Ingimundardóttir z Reykjavíku, Christian Ganzer z vídeňského muzea ZOOM, Mathias Straub ze Zwieselu,Tomáš Žižka, Štěpán Kovář a členové týmu Sladovny: Klára Mathieu, Gabriela Sokolová Loskotová, Adam Langer a Tomáš Machek. Uskutečnil se za finanční podpory Evropské unie / Národního plánu obnovy Ministerstva kultury. Odborným garantem projektu je Antonie Langerová (9 let).

Karolína Voráčková