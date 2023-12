Letošní jubilejní Vánoční prodejní výstava v píseckém Kině Portyč uzavřela svoje brány. Jako všechny roky předtím byla úspěšná. Vystavující organizace si z vlastního prodeje a dobrovolného vstupného odnesly 63 390 korun. Za příspěvek děkujeme Dianě Procházkové.

Vernisáž z jubilejní Vánoční prodejní výstavy v píseckém Kině Portyč. | Foto: Diana Procházková

Tradičně se na této charitativní akci, kterou pořádá KOČÍ a.s., nejvíc utrží za prodané rukodělné výrobky s vánoční tématikou z rukou seniorů a zdravotně či sociálně handicapovaných klientů pěti vystavujících organizací v den slavnostní vernisáže. Ta se uskutečnila ve středu 29. listopadu a tehdy se prodalo zboží za 36 755 korun. Výstava však trvala i dalších jedenáct následujících dní až do neděle 10. prosince, kdy se otvírala zájemcům v době promítání kina. Pořídit si zde mohli například adventní věnce, ozdoby, svícny, keramiku, perníčky a různé dárky.

Po odchodu posledních nedělních návštěvníků kina byl celkový součet z prodeje krásných 56 190 korun. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky utržil celkem 7 345 korun, Denní a týdenní stacionář Duha Písek 20 025 korun, Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 14 810 korun, Městské středisko sociálních služeb Písek 7 930 korun a SeneCura SeniorCentrum Písek 6 080 korun. K tomu se rovným dílem mezi všech pět vystavujících rozdělí také vybrané dobrovolné vstupné, které činilo 7 200 korun. Každému tedy přibude ještě 1 440 korun navíc. Tyto peníze využijí na nákup materiálu pro další kreativní tvorbu ve svých arteterapeutických a ergoterapeutických dílnách.

„Je až neuvěřitelné, že se nám podařilo sejít se při dobré věci dvacet let po sobě, vyjma jednoho covidového roku, kdy jsme byli nuceni výstavu zrušit. Je to naše srdcová záležitost a věřím, že to tak mají i vystavující organizace se svými klienty, kteří do každého výrobku vkládají kus sebe. Prodané produkty pak udělají radost jak prodávajícím, tak kupujícím. A k tomu tady poprvé nasajeme skutečnou vánoční atmosféru. Děkuji všem, že jsme v tom společně,“ řekl Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady KOČÍ a.s.

Akce byla podporována městem Písek. Pořádala KOČÍ a.s. Partnery byly Centrum kultury města Písek, Cukrárna Hraběnka Mirotice, inzertní magazín ZIP inzert, týdeník Písecké postřehy, portál Jižní Čechy Teď a ArtPropag – Ing. Martin Klimeš.

Fakta z historie Vánoční prodejní výstavy První Vánoční prodejní výstavu uspořádala KOČÍ a.s. v roce 2003. Vloni při 19. ročníku se prodaly výrobky za rekordních 72 621 korun a na dobrovolném vstupném se vybralo 7 285 korun. Součet výdělků ze všech dvaceti ročníků této akce je i s dobrovolným vstupným a finančními dary 1 604 000 korun.

Diana Procházková